Рианна отметила 30-летие с Ди Каприо и бойфрендом-миллиардером

Накануне Рианна устроила громкую вечеринку в честь своего 30-го дня рождения. Исполнительница пригласила на нее не только родных и близких друзей, но и звездных гостей — свою коллегу Тони Брэкстон, давнюю подругу Пэрис Хилтон с женихом Крисом Зилкой, а также... предполагаемого бывшего возлюбленного голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Увы, именинница и Лео не позировали для фото вместе, зато Ри-Ри с удовольствием сфотографировалась с лучшими подругами и опубликовала снимки в Сети. Говорят, на тусовке также присутствовал бойфренд дивы арабский миллиардер Хассан Джамиль, он не отходил от возлюбленной ни на шаг.