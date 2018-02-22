Рианна отметила 30-летие с Ди Каприо и бойфрендом-миллиардером
Накануне Рианна устроила громкую вечеринку в честь своего 30-го дня рождения. Исполнительница пригласила на нее не только родных и близких друзей, но и звездных гостей — свою коллегу Тони Брэкстон, давнюю подругу Пэрис Хилтон с женихом Крисом Зилкой, а также... предполагаемого бывшего возлюбленного голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Увы, именинница и Лео не позировали для фото вместе, зато Ри-Ри с удовольствием сфотографировалась с лучшими подругами и опубликовала снимки в Сети. Говорят, на тусовке также присутствовал бойфренд дивы арабский миллиардер Хассан Джамиль, он не отходил от возлюбленной ни на шаг.
Для своей вечеринки Рианна выбрала оригинальное платье с пышным лифом и обтягивающей мини-юбкой. За последний год певица заметно поправилась, но тем не менее она выглядела роскошно, вы согласны?
Фото: Instagram