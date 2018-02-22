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Рианна отметила 30-летие с Ди Каприо и бойфрендом-миллиардером

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Фото из Instagram Рианны
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На днях барбадосской певице Рианне исполнилось 30 лет. На вечеринку по этому случаю пришел не только нынешний возлюбленный звезды Хасан Джамиль, но и предполагаемый бывший бойфренд Леонардо Ди Каприо.

Накануне Рианна устроила громкую вечеринку в честь своего 30-го дня рождения. Исполнительница пригласила на нее не только родных и близких друзей, но и звездных гостей — свою коллегу Тони Брэкстон, давнюю подругу Пэрис Хилтон с женихом Крисом Зилкой, а также... предполагаемого бывшего возлюбленного голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Увы, именинница и Лео не позировали для фото вместе, зато Ри-Ри с удовольствием сфотографировалась с лучшими подругами и опубликовала снимки в Сети. Говорят, на тусовке также присутствовал бойфренд дивы арабский миллиардер Хассан Джамиль, он не отходил от возлюбленной ни на шаг.

gang.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Для своей вечеринки Рианна выбрала оригинальное платье с пышным лифом и обтягивающей мини-юбкой. За последний год певица заметно поправилась, но тем не менее она выглядела роскошно, вы согласны?

Фото: Instagram

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