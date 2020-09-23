Резо Гигинеишвили и другие знаменитости заболели «короной» после «Кинотавра»: «Скажите спасибо Молочникову»

Во время «Кинотавра» режиссер Александр Молочников сообщил, что у него подтвердили коронавирус. Он объяснил, что присутствовал на премьере своего фильма «Скажи ей» и других мероприятиях, потому что первый тест на COVID-19 был отрицательным.

После этого все стали ждать сообщений о новых заболевших. Первой под «подозрением» оказалась Екатерина Варнава, больше не скрывающая свой роман с Молочниковым. Светские хроникеры пару дней назад писали, что и у нее обнаружили «корону», но сама Варнава о заболевании не сообщала.

И теперь издание Super со ссылкой на свои источники рассказало, что коронавирусом заразился режиссер Резо Гигинеишвили и член жюри «Кинотавра» Нигина Сайфуллаева. Чувствуют они себя нормально, болезнь проходит без осложнений.

Ранее после отмены одной из афтепати фестиваля Гигинеишвили сыронизировал: «Скажите спасибо Молочникову».