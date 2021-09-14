Внук Пугачевой резко похудел из-за болезни: Никита Пресняков борется с полипами в желчном пузыре

Подписчица предположила, что внук Аллы Пугачевой резко похудел из-за плотного графика. «Диета "стол номер 5" еще из-за полипов желчного пузыря», — ответил артист. Что объясняет потерю лишних килограммов.

Напомним, что совсем скоро зрителей ждет интересная премьера в театре, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. На сцене Губернского театра молодой человек сыграет главную роль в спектакле «Безымянная звезда» — учителя астрономии. По словам руководителя, внук Аллы Пугачевой отлично подходит для этой роли, так как в данном случае нужно не только иметь навыки драматического артиста, но и уметь петь.