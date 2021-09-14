Внук Пугачевой резко похудел из-за болезни: Никита Пресняков борется с полипами в желчном пузыре
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Фото: Личный Instagram @npresnyakov
Пресняков-младший посетовал в социальных сетях, что его часто называют бездельником и советуют найти нормальную работу. На что Никита написал список из 5 пунктов, в котором рассказал, над какими проектами трудится одновременно. После такой исповеди у фолловеров не осталось вопросов даже к фотографии артиста, где он изображен очень уставшим и истощенным.
Подписчица предположила, что внук Аллы Пугачевой резко похудел из-за плотного графика. «Диета "стол номер 5" еще из-за полипов желчного пузыря», — ответил артист. Что объясняет потерю лишних килограммов.
Напомним, что совсем скоро зрителей ждет интересная премьера в театре, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. На сцене Губернского театра молодой человек сыграет главную роль в спектакле «Безымянная звезда» — учителя астрономии. По словам руководителя, внук Аллы Пугачевой отлично подходит для этой роли, так как в данном случае нужно не только иметь навыки драматического артиста, но и уметь петь.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram