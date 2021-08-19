Внук Аллы Пугачевой дебютирует в театре Сергея Безрукова — премьера скоро

В интервью для «МК» Сергей рассказал, почему выбрал именно этого артиста: «Для Губернского это первая проба мюзикла... Да, роль учителя астрономии Марина Мироя сыграет Никита Пресняков, и его приглашение вполне оправданно — в мюзикле надо уметь петь. Но и в качестве драматического артиста Никита органично смотрится, он действительно по образу такой учитель-учитель: длинный, худой, в очочках», — искренне рассказал известный актер и режиссер.

Сергей Безруков добавил, что работа в постановке очень сложная, требующая не только самоотдачи, но и дисциплины. «Опыт непростой, но очень хороший и нужный для моих артистов. Ведь я хочу, чтобы они пробовали себя в разных жанрах. Это моя задача — дать каждому себя попробовать», — добавил Безруков. Сам Никита давно зарекомендовал себя как яркая музыкальная единица. Правда, в отличие от своих звездных родителей и бабушки, предпочитает более тяжелую музыку — рок. Но и в такой узкой сфере у него уже есть армия поклонников.