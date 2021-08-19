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Внук Аллы Пугачевой дебютирует в театре Сергея Безрукова — премьера скоро

После скандальной премьеры с Ольгой Бузовой на сцене МХАТ художественным руководителям театров придется несколько раз подумать, прежде чем пригласить на роль человека со звездным именем, но без актерского опыта или образования. Только стало известно, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков примет участие в мюзикле Губернского театра, как руководитель Сергей Безруков встал на защиту музыканта.
Внук Аллы Пугачевой дебютирует в театре Сергея Безрукова — премьера скоро

В сентябре стартует новый театральный сезон, а это значит, что уже известны рабочие планы на первые месяцы. В Губернском театре, руководителем которого давно является Сергей Безруков, состоится премьера мюзикла «Безымянная звезда» в постановке молодого режиссера Александра Сазонова. Одну из ключевых ролей в нем и сыграет Никита.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Никита Пресняков с любимой женой на концерте бабушки

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Не так давно Безруков эмоционально высказывал свою оценку в сторону приглашения Бузовой в МХАТ «ради хайпа», но в вопросе с Пресняковым-младшим уверен, что ситуация совершенно иная: «Я должен видеть результат, и я знаю, что у Никиты Преснякова все получится», — поделился художественный руководитель.

В интервью для «МК» Сергей рассказал, почему выбрал именно этого артиста: «Для Губернского это первая проба мюзикла... Да, роль учителя астрономии Марина Мироя сыграет Никита Пресняков, и его приглашение вполне оправданно — в мюзикле надо уметь петь. Но и в качестве драматического артиста Никита органично смотрится, он действительно по образу такой учитель-учитель: длинный, худой, в очочках», — искренне рассказал известный актер и режиссер.

Сергей Безруков добавил, что работа в постановке очень сложная, требующая не только самоотдачи, но и дисциплины. «Опыт непростой, но очень хороший и нужный для моих артистов. Ведь я хочу, чтобы они пробовали себя в разных жанрах. Это моя задача — дать каждому себя попробовать», — добавил Безруков. Сам Никита давно зарекомендовал себя как яркая музыкальная единица. Правда, в отличие от своих звездных родителей и бабушки, предпочитает более тяжелую музыку — рок. Но и в такой узкой сфере у него уже есть армия поклонников.