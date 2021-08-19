Внук Аллы Пугачевой дебютирует в театре Сергея Безрукова — премьера скоро
В сентябре стартует новый театральный сезон, а это значит, что уже известны рабочие планы на первые месяцы. В Губернском театре, руководителем которого давно является Сергей Безруков, состоится премьера мюзикла «Безымянная звезда» в постановке молодого режиссера Александра Сазонова. Одну из ключевых ролей в нем и сыграет Никита.
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Не так давно Безруков эмоционально высказывал свою оценку в сторону приглашения Бузовой в МХАТ «ради хайпа», но в вопросе с Пресняковым-младшим уверен, что ситуация совершенно иная: «Я должен видеть результат, и я знаю, что у Никиты Преснякова все получится», — поделился художественный руководитель.
В интервью для «МК» Сергей рассказал, почему выбрал именно этого артиста: «Для Губернского это первая проба мюзикла... Да, роль учителя астрономии Марина Мироя сыграет Никита Пресняков, и его приглашение вполне оправданно — в мюзикле надо уметь петь. Но и в качестве драматического артиста Никита органично смотрится, он действительно по образу такой учитель-учитель: длинный, худой, в очочках», — искренне рассказал известный актер и режиссер.
Сергей Безруков добавил, что работа в постановке очень сложная, требующая не только самоотдачи, но и дисциплины. «Опыт непростой, но очень хороший и нужный для моих артистов. Ведь я хочу, чтобы они пробовали себя в разных жанрах. Это моя задача — дать каждому себя попробовать», — добавил Безруков. Сам Никита давно зарекомендовал себя как яркая музыкальная единица. Правда, в отличие от своих звездных родителей и бабушки, предпочитает более тяжелую музыку — рок. Но и в такой узкой сфере у него уже есть армия поклонников.