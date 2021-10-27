Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом

Как сообщает Telegram-канал Mash, режиссер почувствовал себя неважно и сам приехал в больницу. Сильный кашель и слабость свидетельствовали о том, что кинематографист, возможно, болен ковидом, что и подтвердилось.

Врачи оценивают состояние Хлебникова как средней степени тяжести.

Борис Хлебников — знаменитый российский режиссер, наиболее известен по работе с Ириной Горбачевой в фильме «Аритмия» в 2017 году, а также по картине «Коктебель» 2003 года. Трехкратный лауреат премии «Ника», призер ММКФ, ТЭФИ и «Кинотавра». Всего в карьере Бориса 19 проектов.

В начале октября с коронавирусом был госпитализирован актер Валерий Гаркалин, состояние которого ухудшалось практически с каждым днем. Врачи решили ввести артиста в состояние медикаментозного сна, на фоне которого у него начался сепсис.