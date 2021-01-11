Режиссер «И целого мира мало» и «Хроник Нарнии» умер в возрасте 79 лет
Фото: Global Look Press
Британский режиссер скончался в возрасте 79 лет. Он возглавлял Гильдию режиссеров Америки с 2003-го по 2009 год. Кинематографист прославился благодаря серии документальных фильмов Up («Вверх»). Кроме того, он был продюсером российского проекта «Рожденные в СССР», который снимали, начиная с 1990 года.
Аптед – автор фильмов «Покорители волн» и «Гориллы в тумане». Кроме того, зрители знают его как режиссера картин «Мастера секса» и «Рэй Донован». Он снял «С меня хватит», «Громовое сердце». Среди известных работ, которые прославили британца, «Парк Горького» «Агата», сериалы «Рим», «Родословная».
Ранее известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса. Несчастье случилось, когда кинодеятель находился в Латвии.
Туда он приехал из Санкт-Петербурга через Эстонию. Он планировал купить в Юрмале дом и оформить вид на жительство. У режиссера была запланирована встреча, на которую он не пришел. В ночь на 10 декабря 2020 года мужчина скончался в больнице.
Фото: Global Look Press
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