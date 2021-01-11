Режиссер «И целого мира мало» и «Хроник Нарнии» умер в возрасте 79 лет

Ранее известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса. Несчастье случилось, когда кинодеятель находился в Латвии.

Туда он приехал из Санкт-Петербурга через Эстонию. Он планировал купить в Юрмале дом и оформить вид на жительство. У режиссера была запланирована встреча, на которую он не пришел. В ночь на 10 декабря 2020 года мужчина скончался в больнице.

Фото: Global Look Press

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