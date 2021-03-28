Решетова потеряла сознание во время съемок шоу «Ты — топ-модель»

Во время съемок второго выпуска шоу «Ты — топ-модель» Анастасия Решетова потеряла сознание прямо на съемочной площадке. Девушку попытались поймать коллеги Александр Гудков и Гоша Карцев, однако не успели. Кастинг продолжили без Анастасии, а сама модель рассказала о своем состоянии подписчикам в Stories. Как оказалось, звезду сразу доставили к врачам и ей оказали специальную помощь. Сейчас модель чувствует себя хорошо и продолжает ежедневные спортинаеы тренировки.