Решетова потеряла сознание во время съемок шоу «Ты — топ-модель»
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Во время съемок второго выпуска шоу «Ты — топ-модель» Анастасия Решетова потеряла сознание прямо на съемочной площадке. Девушку попытались поймать коллеги Александр Гудков и Гоша Карцев, однако не успели. Кастинг продолжили без Анастасии, а сама модель рассказала о своем состоянии подписчикам в Stories. Как оказалось, звезду сразу доставили к врачам и ей оказали специальную помощь. Сейчас модель чувствует себя хорошо и продолжает ежедневные спортинаеы тренировки.
Шоу «Ты — топ-модель», которое стартовало на «ТНТ», имеет необычную цель — помочь обществу по-новому взглянуть на профессию модели. Если присмотреться к выбору участниц, у создателей есть все шансы. В проекте принимает участие модель-трансгендер и девушка, страдающая алопецией. Мир моды для Яны Добролюбовой не в новинку — она работает fashion-моделью и часто снимается для журналов. Благодаря проекту Яна хочет попробовать себя в качестве профессиональной модели.
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
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