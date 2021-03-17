В шоу «Ты — топ-модель» с Решетовой появится участница с алопецией

Шоу «Ты — топ-модель», которое скоро выходит на «ТНТ», имеет необычную цель — помочь обществу по-новому взглянуть на профессию модели. Если присмотреться к выбору участниц, у создателей есть все шансы. Известно, что в проекте примет участие модель-трансгендер.

Кроме того, как удалось выяснить журналистам издания Peopletalk, на подиуме появится и девушка, страдающая алопецией, — то есть полным исчезновением волос на теле. Мир моды для Яны Добролюбовой не в новинку — она работает fashion-моделью и часто снимается для журналов. Благодаря проекту Яна хочет попробовать себя в качестве профессиональной модели.

«Я ненавидела себя, мечтала быть нормальной. В школе дети дикие и жестокие, было много хейта. А потом мне стало на них плевать. В моделинге мне показали, что красота бывает нестандартной, и что я тоже могу быть красивой!», — говорит Добролюбова.

Ведущей нового шоу станет бывшая возлюбленная Тимати, Анастасия Решетова, а главным консультантом по стилю — дизайнер Филипп Плейн.