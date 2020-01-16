Рената Литвинова вышла на сцену театра после аварии

«Прекрасный образ», «Какое шикарное пальто», «Королева красоты», «Супер... восхищаюсь», «Обожаю Вас как личность, как актрису, как режиссера», «Позвольте сказать вам, что вы — прекрасны», «Богиня», «Сама — самый лучший праздник. Смотреть на Вас — как Солнце пить», «Роскошная😍 Талантливая👏👏👏 Неповторимая», «Рената, Вы великолепная!!! Опять сегодня очаруете весь зал», «Только что со спектакля. Вы были прекрасны ❤️😘🌹🌹🌹 Пусть это длится вечно, бесконечно», — комментируют поклонники и благодарные зрители.

Рената Литвинова играет Ромэйн (супругу подозреваемого, которая стала главным свидетелем по делу об убийстве богатой пожилой дамы) в детективной пьесе Агаты Кристи «Свидетель обвинения» на сцене театра МХТ имени Чехова. Ее героиня виртуозно обводит вокруг пальца и ушлого адвоката, и суд присяжных, однако сталкивается с неожиданным поворотом судьбы: ее муж успел полюбить другую.

Премьера спектакля проходила в далеком 2012 году. Может быть, вы уже успели посмотреть эту постановку?