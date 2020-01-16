passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Рената Литвинова вышла на сцену театра после аварии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Рената Литвинова

Фото: Instagram Ренаты Литвиновой

Актриса и режиссер восхитила поклонников своим ярким и роскошным образом.

В минувшее воскресенье, 12 января, Ренату Литвинову сбил автомобиль. Это случилось в день ее рождения, из-за чего звезде пришлось перенести намечающуюся вечеринку. Однако спектакли переносить актриса и режиссер не намерена. «В театр, как на праздник, особенно на сцену #агатакристи», — пояснила она.

«Прекрасный образ», «Какое шикарное пальто», «Королева красоты», «Супер... восхищаюсь», «Обожаю Вас как личность, как актрису, как режиссера», «Позвольте сказать вам, что вы — прекрасны», «Богиня», «Сама — самый лучший праздник. Смотреть на Вас — как Солнце пить», «Роскошная😍 Талантливая👏👏👏 Неповторимая», «Рената, Вы великолепная!!! Опять сегодня очаруете весь зал», «Только что со спектакля. Вы были прекрасны ❤️😘🌹🌹🌹 Пусть это длится вечно, бесконечно», — комментируют поклонники и благодарные зрители.

Рената Литвинова играет Ромэйн (супругу подозреваемого, которая стала главным свидетелем по делу об убийстве богатой пожилой дамы) в детективной пьесе Агаты Кристи «Свидетель обвинения» на сцене театра МХТ имени Чехова. Ее героиня виртуозно обводит вокруг пальца и ушлого адвоката, и суд присяжных, однако сталкивается с неожиданным поворотом судьбы: ее муж успел полюбить другую.

Премьера спектакля проходила в далеком 2012 году. Может быть, вы уже успели посмотреть эту постановку?

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!