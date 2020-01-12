Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
По иронии судьбы, в это воскресенье актриса отмечает день рождения.
СМИ сообщили, что в это воскресенье, 12 января, Ренату Литвинову в центре Москвы сбил автомобиль. Актриса, отмечающая сегодня день рождения, прогуливалась по городу, когда на нее наехал автомобиль. Как сообщает Telegram-канал Mash, у актрисы повреждены рука и нога, врачи оказывают ей экстренную помощь.
Редакция Passion.ru желает скорейшего выздоровления любимой актрисе!
Фото и видео: Instagram
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