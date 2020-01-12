Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

СМИ сообщили, что в это воскресенье, 12 января, Ренату Литвинову в центре Москвы сбил автомобиль. Актриса, отмечающая сегодня день рождения, прогуливалась по городу, когда на нее наехал автомобиль. Как сообщает Telegram-канал Mash, у актрисы повреждены рука и нога, врачи оказывают ей экстренную помощь.