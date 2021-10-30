Рекордная победа: гимнастка Аверина стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Российская гимнастка Дина Аверина обновила мировой рекорд. 23-летняя спортсменка заоевла на Чемпионате мира по художественной гимнастике пятую золотую медаль из шести возможных и оказалась 18-кратной чемпионкой мира. До этого рекорд принадлежал также нашей соотечественнице Евгении Канаевой, она выигрывала «золото» 17 раз.
Примечательно, что решающую награду Дине принесло личное многоборье. Именно в этой дисциплине несколько месяцев назад на Олимпийских играх в Токио Дина, выступившая безупречно, по мнению судей уступила конкурентке из Израиоля Линой Ашрам.
Ранее Дина Аверина одержала на мировом первенстве три победы, выступая с мячом, обручем и булавой. Четвертое «золото» ей принесло выступление в команде. В выступлениях с лентой Дина стала второй и получила «серебро». А шестая дисциплина принесла ей долгожданную, рекордную золотую медаль.
Фото и видео: @arishadina1998/Instagram; East News