Рекордная победа: гимнастка Аверина стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина обновила мировой рекорд. 23-летняя спортсменка заоевла на Чемпионате мира по художественной гимнастике пятую золотую медаль из шести возможных и оказалась 18-кратной чемпионкой мира. До этого рекорд принадлежал также нашей соотечественнице Евгении Канаевой, она выигрывала «золото» 17 раз.

Примечательно, что решающую награду Дине принесло личное многоборье. Именно в этой дисциплине несколько месяцев назад на Олимпийских играх в Токио Дина, выступившая безупречно, по мнению судей уступила конкурентке из Израиоля Линой Ашрам.