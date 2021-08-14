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Тренер победившей на Олимпиаде Линой Ашрам прокомментировала конфликт с Диной Авериной

На прошедших летних Олимпийских играх в Токио разгорелся скандал из-за нечестной, по мнению многих спортсменов и экспертов, победы израильтянки Линой Ашрам в соревнованиях по художественной гимнастике. Чемпионка допустила грубую ошибку, уронив ленту прямо во время выступления. Но, несмотря на это, судьи присудили Линой первое место, подвинув с пьедестала российскую гимнастку Дину Аверину.
Тренер победившей на Олимпиаде Линой Ашрам прокомментировала конфликт с Диной Авериной

Тренер 22-летней Ашрам Айелет Зуссман все это время никак не комментировала ситуацию, хотя последнюю неделю все СМИ и звезды спорта пытаются разобраться в происходящем.

Многие уверены, что российских спортсменок специально убрали с первого места, которое они по праву заслуживали на протяжении 26 лет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Израильтянка Линой Ашрам

Фото: Picture-alliance

«Я не виделась с тренерами Дины и Арины Авериных. Очень неприятная ситуация. Жаль, что люди не умеют достойно проигрывать», — высказалась тренер Линой.

Дина и Арина Аверины

К выступлению израильтянки, помимо допущенной ошибки, претензий не было. Ашрам сделала все от себя зависящее, но Дина выполнила программу безупречнее, считают многие.

«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что это олимпийские традиции и правила», — подытожила Айелет Зуссман.

Фото и видео: Picture-alliance

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