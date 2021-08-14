Тренер победившей на Олимпиаде Линой Ашрам прокомментировала конфликт с Диной Авериной

Тренер 22-летней Ашрам Айелет Зуссман все это время никак не комментировала ситуацию, хотя последнюю неделю все СМИ и звезды спорта пытаются разобраться в происходящем.

Многие уверены, что российских спортсменок специально убрали с первого места, которое они по праву заслуживали на протяжении 26 лет.