Тренер победившей на Олимпиаде Линой Ашрам прокомментировала конфликт с Диной Авериной
Тренер 22-летней Ашрам Айелет Зуссман все это время никак не комментировала ситуацию, хотя последнюю неделю все СМИ и звезды спорта пытаются разобраться в происходящем.
Многие уверены, что российских спортсменок специально убрали с первого места, которое они по праву заслуживали на протяжении 26 лет.
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Фото: Picture-alliance
«Я не виделась с тренерами Дины и Арины Авериных. Очень неприятная ситуация. Жаль, что люди не умеют достойно проигрывать», — высказалась тренер Линой.
К выступлению израильтянки, помимо допущенной ошибки, претензий не было. Ашрам сделала все от себя зависящее, но Дина выполнила программу безупречнее, считают многие.
«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что это олимпийские традиции и правила», — подытожила Айелет Зуссман.
Фото и видео: Picture-alliance
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