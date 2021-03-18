Регина Тодоренко впервые рассказала о своей неизлечимой болезни

Выяснилось, что у девушки витилиго. Это патология, при которой на коже появляются светлые пятна (обычно неправильной, произвольной формы), которые остаются такими навсегда и не восстанавливают свой цвет. Методы лечения данного недуга пока не найдены.

По словам Тодоренко, она раньше стеснялась об этом говорить. Девушка закрашивала пятно на ноге, чтобы никто не замечал. Кроме того, знаменитость привела в пример канадскую супермодель Винни Харлоу, которая также страдает от этой болезни.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Владом Топаловым. Известная телеведущая и певец женаты почти три года и воспитывают сына Майкла, но в их отношениях не всегда все гладко. Как уточнила телеведущая, в их семье был трудный период. Кризис наступил после рождения ребенка. Она призналась, что они часто спорили с супругом о воспитании сына.