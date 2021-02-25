Регина Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Владом Топаловым
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Как уточнила телеведущая, в их семье был трудный период. Кризис наступил после рождения ребенка. Телеведущая призналась, что они часто спорили супругом о воспитании ребенка.
«Еще год назад мы очень ругались, потому что взгляды были разными. Считаю, что это нормально, ведь все идет из семьи. У Влада воспитание его родителей, у меня - моих, естественно. И мы никак не могли сойтись, прийти к консенсусу», - объяснила она. Тодоренко добавила, что выходом стали книги по воспитанию. Они с Топаловым начали посещать консультации детских, семейных психологов.
В итоге звездные муж и жена сошлись на том, что каждый из них должен иметь свое время для решения задач, пока другой сидит с малышом.
Как пишет «Антенна-Телесемь», иногда Влад предлагает супруге отдохнуть, в то время, как он сидит с сыном. Но Регина остается с ними. «Я все понимаю, но мне так хочется побыть с мужем, с сыном», - подчеркнула она. Кроме того, звезда добавила, что теперь больше понимает и любит свою маму.
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Фото: Instagram/@reginatodorenko
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