Регина Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Владом Топаловым

Как уточнила телеведущая, в их семье был трудный период. Кризис наступил после рождения ребенка. Телеведущая призналась, что они часто спорили супругом о воспитании ребенка.

«Еще год назад мы очень ругались, потому что взгляды были разными. Считаю, что это нормально, ведь все идет из семьи. У Влада воспитание его родителей, у меня - моих, естественно. И мы никак не могли сойтись, прийти к консенсусу», - объяснила она. Тодоренко добавила, что выходом стали книги по воспитанию. Они с Топаловым начали посещать консультации детских, семейных психологов.