Регина Тодоренко решилась на резкие перемены во внешности: «Брекеты в 30 лет— это аттракцион»

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К слову, совсем недавно мы писали, что в своем блоге телеведущая поделилась секретом, как ей удается сохранять в отношениях любовь и взаимопонимание. По словам Регины, необходимость постоянно работать над отношениями – совсем не то, что поможет дать счастливой, и дело на самом деле совсем в другом.

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