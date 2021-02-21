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Регина Тодоренко решилась на резкие перемены во внешности: «Брекеты в 30 лет— это аттракцион»

Телеведущая не постеснялась рассказать подписчикам о том, что установила себе брекеты. По ее словам, на данную процедуру ее подтолкнул не эстетический фактор, а вопросы, связанные со здоровьем.
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Регина Тодоренко, роскошный образ

Фото: @reginatodorenko/ Instagram

В своем личном блоге в Instagram звезда поделилась с подписчиками, почему она решилась на непростую стоматологическую процедуру. «Брекеты в 30 лет — это увлекательнейший аттракцион. Многие спрашивают: «Зачем с идеальной улыбкой брекеты?» Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и так далее, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта», — написала Тодоренко.

А вы бы рискнули поставить брекеты? Делитесь своими ответами в комментариях!

К слову, совсем недавно мы писали, что в своем блоге телеведущая поделилась секретом, как ей удается сохранять в отношениях любовь и взаимопонимание. По словам Регины, необходимость постоянно работать над отношениями – совсем не то, что поможет дать счастливой, и дело на самом деле совсем в другом.

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Фото: @reginatodorenko/ Instagram

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