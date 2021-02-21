Регина Тодоренко решилась на резкие перемены во внешности: «Брекеты в 30 лет— это аттракцион»
Фото: @reginatodorenko/ Instagram
В своем личном блоге в Instagram звезда поделилась с подписчиками, почему она решилась на непростую стоматологическую процедуру. «Брекеты в 30 лет — это увлекательнейший аттракцион. Многие спрашивают: «Зачем с идеальной улыбкой брекеты?» Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и так далее, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта», — написала Тодоренко.
А вы бы рискнули поставить брекеты? Делитесь своими ответами в комментариях!
К слову, совсем недавно мы писали, что в своем блоге телеведущая поделилась секретом, как ей удается сохранять в отношениях любовь и взаимопонимание. По словам Регины, необходимость постоянно работать над отношениями – совсем не то, что поможет дать счастливой, и дело на самом деле совсем в другом.
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Фото: @reginatodorenko/ Instagram
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