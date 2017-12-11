Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Регина Тодоренко рассказала о «хлебной» диете и своих страхах

1 / 10
Фото из Instagram Регины Тодоренко
Arrows-left
Arrows-right
Reload
27-летняя Регина Тодоренко прокомментировала самые распространенные слухи о себе.

Известная телеведущая Регина Тодоренко, со скандалом покинувшая проект «Орел и Решка», прокомментировала самые распространенные слухи о себе.

Так, своей фигурой она обязана специальной диете. «"Хлебная" диета — это есть все подряд и желательно побольше хлеба. Можно даже есть хлеб с хлебом и не жалеть масла, чтобы, как говорится, не потерять вес. Единственное, что я практикую и очень стараюсь соблюдать, — не есть после шести часов вечера», — призналась Регина.

Такая диета помогает сохранить и не потерять все то, что звезда особенно ценит в своей внешности. «Я люблю в себе: 1. Стройные Ноги. 2. Огромная Попа (досталась мне по наследству от прабабушки польской еврейки) 3. Густые Волосы», — писала она в своем Instagram.

Несмотря на свой опыт прыжков с парашютом и фридайвинга (погружение без акваланга на задержке дыхания) на проекте, Тодоренко всегда боялась глубины и высоты: «Скажу честно, раньше я боялась глубины, но, к счастью, смогла перебороть этот страх. Теперь же учусь справляться со страхом высоты».

О тайном сыне и муже-боксере телеведущей читайте в в специальном материале на сайте WMJ.ru

Фото: instagram

Гороскоп