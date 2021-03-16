Регина Тодоренко призналась, что ее чувства к Топалову стали прохладнее

Регина Тодоренко приняла близко к сердцу новости о возможном расставании Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Оказалось, что эти проблемы близки и для Регины – ее чувства к мужу, Владу Топалову, постепенно сходят на нет. Об этом Тодоренко рассказала в своем Instagram.

Регина призналась, что уже не чувствует таких сильных чувств к Владу, как раньше.

«Разрыв #Jlo и Алекса Родригеса так огорчил меня, ведь наблюдая за их жизнью, продолжаешь верить в волшебство и сказочную любовь! Мне так жаль, что они больше не вместе, но во мне живет надежда за воссоединение их семьи», – написала Тодоренко и отметила, что с этим столкнулась и ее семья.

«Вчера у нас с @vladtopalovofficial было свидание, на котором мы убедились, что щекочущие бабочки в животе очень тяжело почувствовать через 3-5-10 лет совместной жизни. Наверное, в такие моменты влюбленность утихает и сменяется бытом».

Регина, однако, отметила, что с годами люди могут буквально врасти друг в друга и стать по настоящему близкими людьми.