Дженнифер Лопес и Алекс Родригес впервые прокомментировали слухи о расставании

Напомним, отношения пары продлились 4 года. Как сообщают западные источники, певица решила уйти от избранника из-за его измен. Основной версией расставания называют роман Алекса со своей помощницей Маргарит. «Он изменил», — сообщает издание People. Однако, стоит сказать, что делить имущество паре все равно придется: экс-возлюбленные успели вместе купить дом в Майами за 40 миллионов долларов, об этом рассказывает издание TMZ.

В статусе невесты известная брюнетка пребывала два года. Знаменитости, которые встречались уже около четырех лет, объявили о своей помолвке еще в 2019 году. Той осенью Алекс сделал Голливудской звезде предложение и купил Джей личный самолет.