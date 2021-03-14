Дженнифер Лопес и Алекс Родригес впервые прокомментировали слухи о расставании
Фото: @jlo / Instagram
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес впервые прокомментировали новости СМИ и заявили, что информация об их расставании не соответствует правде. Об этом сообщает Associated Press. «Все сообщения неточны. Мы работаем над некоторыми вещами», — говорится в субботнем совместном заявлении пары. А в комментарии изданию PEOPLE близкий друг Лопес и Родригес рассказал: «Они никогда официально не расставались и не говорили об этом, они все еще вместе. Они пережили тяжелый период, но не расстались».
Фото: @jlo / Instagram
Напомним, отношения пары продлились 4 года. Как сообщают западные источники, певица решила уйти от избранника из-за его измен. Основной версией расставания называют роман Алекса со своей помощницей Маргарит. «Он изменил», — сообщает издание People. Однако, стоит сказать, что делить имущество паре все равно придется: экс-возлюбленные успели вместе купить дом в Майами за 40 миллионов долларов, об этом рассказывает издание TMZ.
В статусе невесты известная брюнетка пребывала два года. Знаменитости, которые встречались уже около четырех лет, объявили о своей помолвке еще в 2019 году. Той осенью Алекс сделал Голливудской звезде предложение и купил Джей личный самолет.
Фото и видео: @jlo / Instagram
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