Влад Топалов резко постарел
В этот вечер на террасе ресторана O2 Lounge отеля Тhe Ritz-Carlton Moscow собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были Полина Гагарина, Ани Лорак, Елена Летучая, Елизавета Пескова, Тина Канделаки и другие.
Особое внимание привлек Влад Топалов, который пришел на коктейль вместе со своей рыжеволосой спутницей. Для выхода в свет певец выбрал классический темный костюм и светло-голубую рубашку. Глядя на артиста трудно поверить, что ему всего 31 год, ведь выглядел он гораздо старше своих лет. Некогда мечта тысячи девушек, симпатичный блондин с карими глазами превратился в обычного солидного дядю. Впрочем, вполне вероятно, что всему виной чрезмерный загар, «благодаря» которому Топалов состарился лет этак на десять.
Фото: Александра Погиба, instagram.com