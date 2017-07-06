Накануне состоялась вечеринка в честь запуска читательского голосования премии журнала Glamour

Особое внимание привлек Влад Топалов, который пришел на коктейль вместе со своей рыжеволосой спутницей. Для выхода в свет певец выбрал классический темный костюм и светло-голубую рубашку. Глядя на артиста трудно поверить, что ему всего 31 год, ведь выглядел он гораздо старше своих лет. Некогда мечта тысячи девушек, симпатичный блондин с карими глазами превратился в обычного солидного дядю. Впрочем, вполне вероятно, что всему виной чрезмерный загар, «благодаря» которому Топалов состарился лет этак на десять.