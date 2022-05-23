Редкий выход вместе: Алисия Викандер в «доспехах» появилась в Каннах в компании мужа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/ Global Look press
Алисия Викандер для премьерного вечера выбрала костюм Louis Vuitton, похожий на доспехи. Топ и юбка-макси нежно-розового оттенка сверкали в вспышках сотен фотокамер.
Оскароносная актриса не является поклонницей яркого макияжа, и в этот раз она появилась на публике лишь с намеком на него. Стилисты сделали ей гладкую укладку с высоким пучком и подчеркнули естественную красоту нюдовым незаметным мейкапом.
Компанию Алисии составил муж Майкл Фассбендер. Он для выхода в свет выбрал классический костюм со смокингом.
Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/ Global Look press
За день до премьеры Викандер позировала на фотоколе сериала в костюме того же бренда Louis Vuitton. Наряд отличал жакет весьма оригинального кроя.
Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/ Global Look press
Напомним, отношения Майкла Фассбендера и Алисии Викандер начались во время съемок драмы «Свет в океане», премьера которого состоялась в 2016 году.
В октябре 2017-го они тайно стали мужем и женой. Церемония прошла на экзотическом острове, на торжестве присутствовали жених с невестой и еще пара человек. Майкл был одет в шорты и рубаху нараспашку, Алисия тоже нарядилась в пляжное платье. Фотографов на праздник не приглашали, но папарацци все же сумели сделать несколько снимков.
В 2021 году у пары родился первенец, но пол ребенка не известен до сих пор.
Майкл и Алисия одна из самых закрытых пар среди знаменитостей. Они оберегают личную жизнь от посторонних глаз. И лишь однажды их сфотографировали во время прогулки с ребенком.
Фото: Global Look press, Kinopoisk.ru