Редкий выход вместе: Алисия Викандер в «доспехах» появилась в Каннах в компании мужа

Напомним, отношения Майкла Фассбендера и Алисии Викандер начались во время съемок драмы «Свет в океане», премьера которого состоялась в 2016 году.

В октябре 2017-го они тайно стали мужем и женой. Церемония прошла на экзотическом острове, на торжестве присутствовали жених с невестой и еще пара человек. Майкл был одет в шорты и рубаху нараспашку, Алисия тоже нарядилась в пляжное платье. Фотографов на праздник не приглашали, но папарацци все же сумели сделать несколько снимков.

В 2021 году у пары родился первенец, но пол ребенка не известен до сих пор.

Майкл и Алисия одна из самых закрытых пар среди знаменитостей. Они оберегают личную жизнь от посторонних глаз. И лишь однажды их сфотографировали во время прогулки с ребенком.