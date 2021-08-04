Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые показали новорожденного ребенка
32-летняя Алисия Викандер и 44-летний Майкл Фассбендер впервые стали родителями некоторое время назад, но ни точной даты, ни имени, ни пола ребенка — доподлинно неизвестно. Зато, в Сети появились первые кадры: фотографы сделали снимки Майкла с младенцем на руках, когда он приехал навестить жену на съемочную площадку.
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Фото: Кадр из видео на YouTube-канале JAX NEWS
Звездные супруги ведут закрытый образ жизни и насколько это возможно, держат детали личной жизни в тайне. О беременности Алисии стало известно в январе: фотографию беременной актрисы из личного архива пары неизвестные опубликовали в Twitter. По слухам, этот снимок слили в Сеть хакеры.
Майкл и Алисия познакомились незадолго до начала съемок в драме «Свет в океане», где сыграли семейную пару. Первая их встреча произошла на кинофестивале в Торонто. После того как актер впервые увидел девушку — почувствовал, что пропал, а после близкого знакомства на съемочной площадке у пары начались серьезные отношения.
Актеры сразу договорились не афишировать свои отношения, оберегать их от лишних глаз, поэтому их расставание в 2015 году стало шоком: причиной их разрыва якобы стала сильная занятость. Но долго они не выдержали друг без друга и дали отношениям второй шанс. Тихую свадьбу сыграли на острове Ибица, а фотографии с церемонии так и не попали в прессу.
Фото и видео: JAX NEWS, Global Press Look
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