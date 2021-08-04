Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые показали новорожденного ребенка

Майкл и Алисия познакомились незадолго до начала съемок в драме «Свет в океане», где сыграли семейную пару. Первая их встреча произошла на кинофестивале в Торонто. После того как актер впервые увидел девушку — почувствовал, что пропал, а после близкого знакомства на съемочной площадке у пары начались серьезные отношения.

Актеры сразу договорились не афишировать свои отношения, оберегать их от лишних глаз, поэтому их расставание в 2015 году стало шоком: причиной их разрыва якобы стала сильная занятость. Но долго они не выдержали друг без друга и дали отношениям второй шанс. Тихую свадьбу сыграли на острове Ибица, а фотографии с церемонии так и не попали в прессу.