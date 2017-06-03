Минувшим вечером, 2 июня, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».

Звездами вечера стали Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Для выхода в свет актриса выбрала элегантное платье с «прозрачным» верхом, которое подчеркивало все сильные стороны ее стройной фигуры.

Супруг Лизы надел строгий костюм и очки в темной оправе. Короткая стрижка дополняла образ.

Лиза и Максим исполнили главные роли в фильме, две сюжетные линии которого связаны одной историей.

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач – тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить. Погрузившись в свое прошлое, Вронский начинает переосмысливать произошедшее почти тридцать лет назад и наконец понимает, что долгие годы находился во власти давно минувших событий. И кто знает, найдутся ли у него силы и захочет ли он, освободиться, отпустить то, что должно стать просто памятью.

Полнометражную версию фильма можно будет увидеть с 8 июня во всех кинотеатрах Москвы. Помимо этого сущесвует также телевизионная версия «Анны Карениной». Зрители телеканала «Россия» уже имели счастье посмотреть восьмисерийный мини-сериал в апреле этого года.

Фото: Александра Погиба