Маленькая Алиса Юнусова обожает «девочковые игры» с мамой.

19 марта 2014 года в одной из клиник Доминиканской республики родилась девочка, которую назвали Алисой. Ее мама и папа, модель Алена Шишкова и рэпер Тимати, уже не вместе, оба посвящают время карьере, поэтому вопросы воспитания малышки взяла на себя бабушка по папиной линии. Сегодня в блоге Симоны Юнусовой появился трогательный видеоролик, в котором мама Алисы играет с трехлетней дочкой. «Оказывается, "звезды" тоже люди», — прокомментировала мама Тимати.

Подписчики отметили, что девочке явно нравится проводить время с мамой, которая старается не пропускать ни одного важного события в жизни своей дочери, несмотря на серьезную занятость.

Впрочем, бабушкино воспитание весьма благотворно сказывается на Алисе: она растет умной, деятельной девочкой, унаследовавшей от мамы чувство стиля и очаровательные белокурые локоны. Советами по воспитанию детей Симона с удовольствием делится в блоге, на который в данный момент подписано 2,7 миллиона пользователей.

У этого чувства есть разные формы. Оно мотивирует нас на свершения, всегда обогащает, раскрывает сердца и делает добрее и чище!❤️ Публикация от simona280 (@simona280) Ноя 22 2017 в 12:47 PST