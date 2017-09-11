Толкалина, Кончаловский и другие звезды, которые сохранили дружеские отношения после развода
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский объявили о своем расставании в начале года. «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», — написала актриса на своей стрнице в Facebook. Позже выяснилось, что у режиссера появилась новая возлюбленная, родившая ему сына этой весной. Пока поклонники пары бурно обсуждали «предательство» Кончаловского, сама Толкалина решила защитить его от враждебно настроенных критиков:
«Почему все считают, что могут неуважительно высказываться о моем прекрасном Егоре и о нашей с ним теперешней новой жизни и статусе. Разве так сложно представить, что мы дружим, крепко, навсегда, и совсем не расставались. Что это за ментальный и нравственный палеолит? Назовите хоть одну причину, почему я должна быть несчастлива, ну пожалуйста! Мне действительно невдомек».
Дженнифер Лопес и Марк Энтони
Дженнифер Лопес и Марк Энтони, пожалуй, рекордсмены по степени нежности в отношениях между бывшими супругами. Они развелись после семи лет брака и продолжили не только вместе воспитывать общих детей — двойняшек Макса и Эмму. Артисты вместе выступают, дружат, устраивают семейные выходные и очень тепло отзываются друг о друге в различных интервью.
Максим Виторган и Виктория Верберг
В семье Максима Виторгана тоже царит идиллия. Его первая супруга актриса Виктория Верберг дружит не только с самим Максимом, но также с его родителями и нынешней женой Ксенией Собчак. В одном из интервью Виктория рассказала, как все они прекрасно проводят время в гостях друг у друга и вместе отдыхают в доме Эммануила Гедеоновича Виторгана в Юрмале. По словам Верберг, изначально развод не был легким, но в итоге они выбрали правильную тактику поведения: «Задача состояла в том, что боль нужно задвинуть и перевести стрелки на другое».
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
Семейную лодку Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека штормило несколько лет. Аффлек безуспешно боролся с зависимостями от азартных игр и алкоголя, а потом и вовсе изменил жене с няней собственных детей. Гарнер не стала устраивать истерик и давать комментарии таблоидам. Она спокойно подала на развод и по-дружески поддержала супруга, решившего отправиться в реабилитационный центр. Сейчас они не вместе, но продолжают вдвоем растить общих детей и публично отзываться друг о друге только положительно.
Ирина Дубцова и Максим Черницын
Ирина Дубцова и Максим Черницын очень романтично начали семейную жизнь— солист группы Plazma сделал предложение руки и сердца прямо во время одного из отчетных концертов «Фабрика звезд», победительницей которой стала Ира. У ребят родился сын Артем, а потом они развелись, но остались, по словам пеицы, прежде всего, любящими родителями. Дубцова и Черницын вместе проводят время с сыном, а, глядя на их совместные фотографии в Instagram, можно подумать, что они и не расставались.
Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин
Фронтмен одной из самых успешных британских групп Coldplay Крис Мартин и обладательница «Оскара» Гвинет Пэлтроу объявили о разводе так, что сразу стало понятно — никаких скандалов, сжигания мостов и судебных разбирательств не последует. Аткриса опубликовала на своем сайте фото, на котором они позируют на залитой солнцем лужайке и радостно улыбаются. Сопровождало снимок сообщение под заголовком «Сознательное расставание»:
«С грустью в сердцах мы решили расстаться. В течение года мы упорно пытались сохранить наш брак, иногда вместе, иногда по отдельности, но пришли к выводу, что, хотя мы очень сильно любим друг друга, мы будем жить порознь». И никаких скандалов, интриг и расследований.
Тимати и Алена Шишкова
В отношениях Тимати и модели Алены Шишковой главными оказались их дочь Алиса и мама артиста Симона Юнусова, которая занимается воспитанием малышки. Тимур и Алена официально не были женаты, а после рождения дочери решили расстаться, но сохранить семейные и дружеские связи. К примеру, в прошлом году отметили день рождения Алисы на берегу океана и устроили шикарную совместную фотосессию.
Джонни Депп и Ванесса Паради
Когда Джонни Депп ушел от Ванессы Паради к молодой и дерзкой актрисе Эмбер Херд после многолетнего гражданского брака, а потом еще и сделал новой возлюбленной предложение, какие только слова не начали звучать в его адрес со всех сторон. И только Ванесса совершенно не осуждала супруга, по крайней мере, публично. Более того, когда Херд подала на развод, обвинив Деппа в рукоприкладстве и домашнем насилии, Паради выступила с официальным заявлением. Она назвала актера прекрасным мужем и заботливым отцом, а также заявила, что никогда не поверит в подобные обвинения.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Филипп Киркоров давно уже не является супругом Аллы Пугачевой, но ее главным поклонником, защитником и страстным почитателем не перестанет быть, наверное, никогда. К примеру, этим летом на конкурс «Новая волна» артист приехал в футболке с изображением Аллы Борисовны и заявил, что она давно стала его «оболочкой».
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур променяла Брюса Уиллиса на молодого и горячего начинающего актера Эштона Катчера. Что сделал Уиллис? Убедился, что Катчер хороший парень и ему можно доверить бывшую супругу и троих дочерей, с которыми ему предстояло много времени проводить вместе. Брак Деми и Эштона продлился двенадцать лет и закончился тем, что Катчер влюбился в свою давнюю подругу и коллегу Милу Кунис. Кто пришел на помощь Мур и утешал ее в трудную минуту? Конечно, «крепкий орешек» Брюс Уиллис, который всегда готов спасать не только нашу планету в кино, но и собственую экс-супругу в реальной жизни.
Фото: East News, Global Look Press, Getty, Instagram