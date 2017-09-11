Некоторые звезды предпочитают бурным скандалам и разоблачительным интервью во время развода тихое и мирное расставание и даже умудряются сохранить теплые дружеские отношения.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский объявили о своем расставании в начале года. «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», — написала актриса на своей стрнице в Facebook. Позже выяснилось, что у режиссера появилась новая возлюбленная, родившая ему сына этой весной. Пока поклонники пары бурно обсуждали «предательство» Кончаловского, сама Толкалина решила защитить его от враждебно настроенных критиков: «Почему все считают, что могут неуважительно высказываться о моем прекрасном Егоре и о нашей с ним теперешней новой жизни и статусе. Разве так сложно представить, что мы дружим, крепко, навсегда, и совсем не расставались. Что это за ментальный и нравственный палеолит? Назовите хоть одну причину, почему я должна быть несчастлива, ну пожалуйста! Мне действительно невдомек». Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Дженнифер Лопес и Марк Энтони, пожалуй, рекордсмены по степени нежности в отношениях между бывшими супругами. Они развелись после семи лет брака и продолжили не только вместе воспитывать общих детей — двойняшек Макса и Эмму. Артисты вместе выступают, дружат, устраивают семейные выходные и очень тепло отзываются друг о друге в различных интервью. Максим Виторган и Виктория Верберг

В семье Максима Виторгана тоже царит идиллия. Его первая супруга актриса Виктория Верберг дружит не только с самим Максимом, но также с его родителями и нынешней женой Ксенией Собчак. В одном из интервью Виктория рассказала, как все они прекрасно проводят время в гостях друг у друга и вместе отдыхают в доме Эммануила Гедеоновича Виторгана в Юрмале. По словам Верберг, изначально развод не был легким, но в итоге они выбрали правильную тактику поведения: «Задача состояла в том, что боль нужно задвинуть и перевести стрелки на другое». Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Семейную лодку Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека штормило несколько лет. Аффлек безуспешно боролся с зависимостями от азартных игр и алкоголя, а потом и вовсе изменил жене с няней собственных детей. Гарнер не стала устраивать истерик и давать комментарии таблоидам. Она спокойно подала на развод и по-дружески поддержала супруга, решившего отправиться в реабилитационный центр. Сейчас они не вместе, но продолжают вдвоем растить общих детей и публично отзываться друг о друге только положительно. Ирина Дубцова и Максим Черницын

Ирина Дубцова и Максим Черницын очень романтично начали семейную жизнь— солист группы Plazma сделал предложение руки и сердца прямо во время одного из отчетных концертов «Фабрика звезд», победительницей которой стала Ира. У ребят родился сын Артем, а потом они развелись, но остались, по словам пеицы, прежде всего, любящими родителями. Дубцова и Черницын вместе проводят время с сыном, а, глядя на их совместные фотографии в Instagram, можно подумать, что они и не расставались. Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Фронтмен одной из самых успешных британских групп Coldplay Крис Мартин и обладательница «Оскара» Гвинет Пэлтроу объявили о разводе так, что сразу стало понятно — никаких скандалов, сжигания мостов и судебных разбирательств не последует. Аткриса опубликовала на своем сайте фото, на котором они позируют на залитой солнцем лужайке и радостно улыбаются. Сопровождало снимок сообщение под заголовком «Сознательное расставание»: «С грустью в сердцах мы решили расстаться. В течение года мы упорно пытались сохранить наш брак, иногда вместе, иногда по отдельности, но пришли к выводу, что, хотя мы очень сильно любим друг друга, мы будем жить порознь». И никаких скандалов, интриг и расследований. Тимати и Алена Шишкова

В отношениях Тимати и модели Алены Шишковой главными оказались их дочь Алиса и мама артиста Симона Юнусова, которая занимается воспитанием малышки. Тимур и Алена официально не были женаты, а после рождения дочери решили расстаться, но сохранить семейные и дружеские связи. К примеру, в прошлом году отметили день рождения Алисы на берегу океана и устроили шикарную совместную фотосессию. Джонни Депп и Ванесса Паради

Когда Джонни Депп ушел от Ванессы Паради к молодой и дерзкой актрисе Эмбер Херд после многолетнего гражданского брака, а потом еще и сделал новой возлюбленной предложение, какие только слова не начали звучать в его адрес со всех сторон. И только Ванесса совершенно не осуждала супруга, по крайней мере, публично. Более того, когда Херд подала на развод, обвинив Деппа в рукоприкладстве и домашнем насилии, Паради выступила с официальным заявлением. Она назвала актера прекрасным мужем и заботливым отцом, а также заявила, что никогда не поверит в подобные обвинения. Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Филипп Киркоров давно уже не является супругом Аллы Пугачевой, но ее главным поклонником, защитником и страстным почитателем не перестанет быть, наверное, никогда. К примеру, этим летом на конкурс «Новая волна» артист приехал в футболке с изображением Аллы Борисовны и заявил, что она давно стала его «оболочкой». Деми Мур и Брюс Уиллис