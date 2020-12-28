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«Ребенок счастлив»: Наталья Подольская показала забавное фото старшего сына

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Наталья Подольская и Артем

Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/

Певица призналась, что долго уговаривала Артема сделать кадр, но получившийся результат говорит сам за себя.

Наталья Подольская умилила своих подписчиков забавной фотографией со своим старшим сыном Артемом Пресняковым. Молодая мама призналась, что долго уговаривала сына сделать кадр, и он нехотя согласился, но выражение лица сделал такое, что Подольская не могла не поделиться фото в своем Instagram.

«Уговорила сделать фото. Ну лицо... сами видите . Ребёнок просто счастлив», — рассказывает певица.

Подписчиков позабавила фотография:

«Даже девочки - и те не любят фото, что уж говорить от парнях)) Зато настоящий мужик, а не нарцисс!», «Взрослеет», «Многие детки в этом возрасте не любят фотографироваться», «Копия Елена Преснякова», «Ага! Хорошо, что ещё гримаску не состроил!», «Безудержное веселье», «Позврослел, очень красивый мальчик!!».

Ранее в своем блоге Наталья поделилась с подписчиками новостью, что после появления второго малыша они с Владимиром Пресняковым задумались о расширении квартиры.

Фото и видео: Instagram Натальи Подольской

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