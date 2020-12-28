«Ребенок счастлив»: Наталья Подольская показала забавное фото старшего сына
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская умилила своих подписчиков забавной фотографией со своим старшим сыном Артемом Пресняковым. Молодая мама призналась, что долго уговаривала сына сделать кадр, и он нехотя согласился, но выражение лица сделал такое, что Подольская не могла не поделиться фото в своем Instagram.
«Уговорила сделать фото. Ну лицо... сами видите . Ребёнок просто счастлив», — рассказывает певица.
Подписчиков позабавила фотография:
«Даже девочки - и те не любят фото, что уж говорить от парнях)) Зато настоящий мужик, а не нарцисс!», «Взрослеет», «Многие детки в этом возрасте не любят фотографироваться», «Копия Елена Преснякова», «Ага! Хорошо, что ещё гримаску не состроил!», «Безудержное веселье», «Позврослел, очень красивый мальчик!!».
Ранее в своем блоге Наталья поделилась с подписчиками новостью, что после появления второго малыша они с Владимиром Пресняковым задумались о расширении квартиры.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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