«Ребенок счастлив»: Наталья Подольская показала забавное фото старшего сына

Наталья Подольская умилила своих подписчиков забавной фотографией со своим старшим сыном Артемом Пресняковым. Молодая мама призналась, что долго уговаривала сына сделать кадр, и он нехотя согласился, но выражение лица сделал такое, что Подольская не могла не поделиться фото в своем Instagram.

«Уговорила сделать фото. Ну лицо... сами видите . Ребёнок просто счастлив», — рассказывает певица.