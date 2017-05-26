Реанимация, наркотики, неподходящий бойфренд: СМИ обсуждают скандал с участием 18-летней дочери Евгения Кафельникова
В семье бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова скандал. Прошлым вечером его дочь Алеся перестала выходить на связь. После того как в блоге спортсмена появились душераздирающие записи, российские СМИ сообщили: 18-летняя модель попала в реанимацию из-за передозировки запрещенными веществами.
«Не могу больше держать в себе! Помогите! Я — отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю... Я попал в "ад". Наркотики...» — писал Евгений.
Что же в действительности произошло с Алесей Кафельниковой, пока неизвестно. Есть версия, что отец и дочь повздорили из-за ее неподходящего бойфренда — рэпера Pharaoh, в миру Глеба Голубина. Инсайдер Hello.ru предположил, что девушка отравилась алкоголем. Позже сама Алеся сообщила журналистам, что с ней все в порядке и папа писал не про нее.
Сам Кафельников пока не комментирует информацию.
Несмотря на свою худобу и сходство с Кейт Мосс, Алеся мало похожа на наркоманку. Эта тоненькая девочка выглядит здоровой и полной сил.
У Алеси непростые отношения с папой. «Уже два месяца я не видела Евгения Кафельникова. Не потому, что я его не люблю. Я его люблю, он мой отец. А потому, что я хочу разобраться в себе», — писала она недавно. Евгений не признает ее возлюбленного, так как считает, что музыка и наркотики связаны между собой, и Глеб сможет плохо влиять на его дочь.
Предыдущий бойфренд Алеси, вероятно, устраивал его больше.
Фото: instagram.com