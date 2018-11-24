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Развод отменяется? Марат Башаров отдыхает в Таиланде с женой и сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марат Башаров с супругой на кинофестивале

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
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Актер сообщил, что у его семьи все в порядке.

Некоторое время назад Марат Башаров оказался в центре скандала — его супруга Елизавета подала на развод спустя пару месяцев после истории со сломанным носом. Однако, как уверяет StarHit, в семье Башаровых вновь наступила белая полоса. Актер улетел в Таиланд, где отдыхают его жена и сын. По словам издания, в социальных сетях пара публикует Stories с прогулок с Марселем. Более того, Марат сделал видеообращение к подписчикам: «Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно! А всем читателям хотим добавить: не читайте желтуху! Я и Мармарыч приглашаем всех на спектакль в Питере, который называется «Сублимация любви». А мы сейчас всей семьей пойдем гулять».

Отметим, что незадолго до появления первых слухов о заявлении о разводе, Елизавета опубликовала в Instagram большой пост, в котором рассказала о своем намерении уйти от известного актера. Реакция Башарова на эту запись была весьма неожиданной: артист заявил, что ему ничего неизвестно о планах супруги, поскольку она с ребенком отдыхает на юге, пока он зарабатывает деньги в Москве.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube

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