Развод отменяется? Марат Башаров отдыхает в Таиланде с женой и сыном

Некоторое время назад Марат Башаров оказался в центре скандала — его супруга Елизавета подала на развод спустя пару месяцев после истории со сломанным носом. Однако, как уверяет StarHit, в семье Башаровых вновь наступила белая полоса. Актер улетел в Таиланд, где отдыхают его жена и сын. По словам издания, в социальных сетях пара публикует Stories с прогулок с Марселем. Более того, Марат сделал видеообращение к подписчикам: «Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно! А всем читателям хотим добавить: не читайте желтуху! Я и Мармарыч приглашаем всех на спектакль в Питере, который называется «Сублимация любви». А мы сейчас всей семьей пойдем гулять».