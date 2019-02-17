Марат Башаров узнал о своем разводе из интернета?

На днях Елизавета Башарова опубликовала в своем Instagram заявление о расставании с супругом, актером Маратом Башаровым. Официальных комментариев от актера не поступало, однако сегодня, 17 февраля, портал StarHit и другие СМИ, со ссылкой на страницу Башарова в социальной сети, сообщили о его реакции на слухи о разводе.
Марат весьма удивился, отметив, что в данный момент работает в Москве, а его жена с сыном и подругой уже месяц отдыхают в Таиланде: «Девушка сидит в Тайланде с подружкой и нашим Сыном!! Месяц!! И решила развестись!!! Видимо, массаж тайский:-))) а я здесь фигачу… и денежки им отсылаю!!!», – цитирует Башарова StarHit. Кроме того, актер не отрицает возможный развод, подчеркивая, что не позволит бывшей жене сохранить его фамилию.
Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились летом 2016 года, а спустя пару месяцев после свадьбы на свет появился сын, которого назвали Марселем. В своем заявлении Елизавета отметила, что надеялась, что рождение ребенка и настоящая любовь изменят характер ее избранника. Однако в конце минувшего года в СМИ появилась информация об избиении Шевырковой супругом. В отличии от Екатерины Архаровой, неоднократно пострадавшей от рукоприкладства Башарова, Елизавета предпочла не выносить сор из избы.
Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/Globallookpress
Видео: Instagram