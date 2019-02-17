Марат Башаров узнал о своем разводе из интернета?

На днях Елизавета Башарова опубликовала в своем Instagram заявление о расставании с супругом, актером Маратом Башаровым. Официальных комментариев от актера не поступало, однако сегодня, 17 февраля, портал StarHit и другие СМИ, со ссылкой на страницу Башарова в социальной сети, сообщили о его реакции на слухи о разводе.

Марат весьма удивился, отметив, что в данный момент работает в Москве, а его жена с сыном и подругой уже месяц отдыхают в Таиланде: «Девушка сидит в Тайланде с подружкой и нашим Сыном!! Месяц!! И решила развестись!!! Видимо, массаж тайский:-))) а я здесь фигачу… и денежки им отсылаю!!!», – цитирует Башарова StarHit. Кроме того, актер не отрицает возможный развод, подчеркивая, что не позволит бывшей жене сохранить его фамилию.