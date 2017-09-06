Российские СМИ шокированы информацией о разводе Дэвида и Виктории Бекхэм

Эту пару считали одной из самых крепких в мире. Но вот, в американских СМИ появилась информация о том, что Виктория Бекхэм приняла решение развестись с Дэвидом Бекхэмом, и оно — окончательное. Сегодня эту новость обсуждает весь мир. Что говорят инсайдеры об отношениях пары?

Источником шокировавшей многих информации стал журнал ОК!, сообщает специализирующийся на «звездных» расследованиях портал GossipCop. «Пара устала от отношений, в которых нет страсти, и больше бизнеса, чем романтики», — пишет таблоид. Информаторы уверены: Виктория и Дэвид готовятся поделить свое многомиллионное состояние и определиться с опекой над детьми, для этого им понадобится некоторое время, поэтому пара пока не объявляла о расставании, но это — решенный вопрос.

GossipCop обратился к своим источникам, близким к звездной паре. Те опровергли сообщения о грядущем разводе Бекхэмов, подчеркнув, что отношения между парой так же крепки, как и прежде.