Развод Бекхэмов спустя 18 лет брака: что говорят инсайдеры
Эту пару считали одной из самых крепких в мире. Но вот, в американских СМИ появилась информация о том, что Виктория Бекхэм приняла решение развестись с Дэвидом Бекхэмом, и оно — окончательное. Сегодня эту новость обсуждает весь мир. Что говорят инсайдеры об отношениях пары?
Источником шокировавшей многих информации стал журнал ОК!, сообщает специализирующийся на «звездных» расследованиях портал GossipCop. «Пара устала от отношений, в которых нет страсти, и больше бизнеса, чем романтики», — пишет таблоид. Информаторы уверены: Виктория и Дэвид готовятся поделить свое многомиллионное состояние и определиться с опекой над детьми, для этого им понадобится некоторое время, поэтому пара пока не объявляла о расставании, но это — решенный вопрос.
GossipCop обратился к своим источникам, близким к звездной паре. Те опровергли сообщения о грядущем разводе Бекхэмов, подчеркнув, что отношения между парой так же крепки, как и прежде.
Издание OK! пытается «развести» звездную чету не в первый раз, сообщает GossipCop. В 2016 году Бекхэмы попали на обложку: уже тогда пара, по мнению журналистов, была обречена. Позже на страницах таблоида сообщалось о якобы разоблаченной тайной переписке Дэвида и спровоцированной этим крупной ссоре супругов.
Фото: globallookpress.com