Развлечения во время самоизоляции: Мария Погребняк и все ее трое сыновей покрасили волосы в неоново-розовый цвет
Фото: Instagram
Мария и Павел Погребняки, а также трое их сыновей сдали положительные тесты на COVID-19. Впрочем, из-за вируса находясь в вынужденной самоизоляции, семейство не унывает. К примеру, Мария решила покрасить волосы не только себе, но и сыновьям в неоново-розовый цвет.
Фото: Instagram
«Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик! Пашка (младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас). Мы надеемся, что скоро все это закончится!», — ранее рассказала Мария.
Фото: instagram
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