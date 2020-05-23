Мария Погребняк — о состоянии здоровья: «У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую!»

Многодетная мама сообщила в своем Instagram, что COVID-19 был обнаружен у ее супруга, а анализы остальных членов семьи оказались инфекционными. Теперь Мария уточняет, что ее состояние здоровья ухудшилось: «Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼‍♀️ даже сделать глоток воды! Воспалились гланды!».

Врачи рекомендовали Марии лечиться по симптоматике. В свою очередь, Павел Погребняк в больнице проходит курс лечения двусторонней пневмонии.