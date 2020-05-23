Мария Погребняк — о состоянии здоровья: «У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую!»
Фото: Instagram Марии Погребняк
В пятницу, 22 мая, стало известно, что Павел и Мария Погребняк и их сыновья заразились коронавирусом.
Многодетная мама сообщила в своем Instagram, что COVID-19 был обнаружен у ее супруга, а анализы остальных членов семьи оказались инфекционными. Теперь Мария уточняет, что ее состояние здоровья ухудшилось: «Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼♀️ даже сделать глоток воды! Воспалились гланды!».
Врачи рекомендовали Марии лечиться по симптоматике. В свою очередь, Павел Погребняк в больнице проходит курс лечения двусторонней пневмонии.
«У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик! Пашка (младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас).
Мы надеемся, что скоро все это закончится! 🙏🏻», — подытожила Мария.
Отметим, что на сегодняшний день в России выявлено 335882 заболевших коронавирусом, при чем 9434 случая зафиксированы за последние сутки.
Редакция Passion.ru желает семье Павла и Марии Погребняк скорейшего выздоровления!
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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