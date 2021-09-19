Разведенную Мамаеву застали за поцелуями с бывшим супругом

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана снова встречается с отцом своего сына — борцом Александром Липовым. Они были женаты с 2011 по 2013 год и стали родителями сына Алекса, а вскоре после развода со спортсменом Алана закрутила роман с Павлом.

Второй брак Мамаевой распался этой весной, и теперь 32-летнюю специалистку в сфере эстетической медицины часто видят в компании Алесандра Липового. Недавно Алана делилась видео, в котором ее первый экс-супруг тренирует сына и его друзей, приехав домой к бывшей жене.

А теперь, как сообщает телеграм-канал «Курятник», Мамаеву и Липового застали за поцелуями на одном из поединков по кулачным боям в Москве.

Отметим, что развод с борцом Алана Мамаева объясняла его многочисленными изменами. Пока модель была замужем за футболистом, е первый супруг тоже не терял времени. В конце 2016 года он женился на модели Саше Кабаевой, в 2019 году у них родился сын Демид. В марте 2021-го пара развелась. У Аланы Мамаевой во втором браке также родился второй ребенок — дочь Алиса.