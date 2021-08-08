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Равшана Куркова показала себя без макияжа и фильтров, спев хит из «Служебного романа»

40-летняя звезда фильма «Про любовь» сняла специальное видео для подписчиков своей страницы в соцсети. Равшана Куркова перепела фрагмент композиции «У природы нет плохой погоды», которую для фильма «Служебный роман» исполнила Алиса Фрейндлих. При этом актриса не стала краситься или накладывать на изображение фильтры. По словам Равшаны, ей захотелось поделиться с поклонниками тем, как она выглядит в жизни, «чем-то простым».
Равшана Куркова показала себя без макияжа и фильтров, спев хит из «Служебного романа»

Звезда сериала «Барвиха» и фильма «Про любовь» Равшана Куркова порадовала поклонников селфи без макияжа и фильтров. При этом актриса не ограничилась фото, а записала видео. В нем 40-летняя звезда спела отрывок песни «У природы нет плохой погоды». Эта композиция, исполненная ранее Алисой Фрейндлих, звучала в фильме «Служебный роман».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Равшана Куркова

Фото: Instagram

«Просто захотелось с вами поделиться чем-то простым, без фильтров, макияжа, нарядов. Какая есть», — поделилась Равшана Куркова с подписчиками.

Душевное исполнение и естественный вид актрисы восхитили ее подписчиков. «Равшана, вы удивительная, вы настоящая!», «Подписана, потому что от вас свет», «Вы невероятны», «Красивая, утонченная, естественная. Подписалась и каждый раз любуюсь», — прокомментировали пользователи.

А ранее актриса восхитила поклонников образом в духе принцесс Диснея. Равшана Куркова примерила платье небесно-голубого оттенка с шелковой юбкой-макси.

Фото и видео: Instagram

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