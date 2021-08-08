Равшана Куркова показала себя без макияжа и фильтров, спев хит из «Служебного романа»

Душевное исполнение и естественный вид актрисы восхитили ее подписчиков. «Равшана, вы удивительная, вы настоящая!», «Подписана, потому что от вас свет», «Вы невероятны», «Красивая, утонченная, естественная. Подписалась и каждый раз любуюсь», — прокомментировали пользователи.

А ранее актриса восхитила поклонников образом в духе принцесс Диснея. Равшана Куркова примерила платье небесно-голубого оттенка с шелковой юбкой-макси.