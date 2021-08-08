Равшана Куркова показала себя без макияжа и фильтров, спев хит из «Служебного романа»
Звезда сериала «Барвиха» и фильма «Про любовь» Равшана Куркова порадовала поклонников селфи без макияжа и фильтров. При этом актриса не ограничилась фото, а записала видео. В нем 40-летняя звезда спела отрывок песни «У природы нет плохой погоды». Эта композиция, исполненная ранее Алисой Фрейндлих, звучала в фильме «Служебный роман».
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Фото: Instagram
«Просто захотелось с вами поделиться чем-то простым, без фильтров, макияжа, нарядов. Какая есть», — поделилась Равшана Куркова с подписчиками.
Душевное исполнение и естественный вид актрисы восхитили ее подписчиков. «Равшана, вы удивительная, вы настоящая!», «Подписана, потому что от вас свет», «Вы невероятны», «Красивая, утонченная, естественная. Подписалась и каждый раз любуюсь», — прокомментировали пользователи.
А ранее актриса восхитила поклонников образом в духе принцесс Диснея. Равшана Куркова примерила платье небесно-голубого оттенка с шелковой юбкой-макси.
Фото и видео: Instagram
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