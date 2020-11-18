«Вы такой котик»: Равшана Куркова примерила образ озорной девочки с бантиками

О новом образе Курковой в Сети высказались восторженно, и посоветовали артистке свои любимые сериалы, не забыв отметить, что лучшие проекты — с ее участием:

«Ой, какой ты тут котик!», «Когда выйдет сериал «Жестокий мир мужчин»? Ждем...», «А я сейчас смотрю «А у нас во дворе»! Равшана, вы крутая, обожаю фильмы с Вашим участием», «Пыталась посмотреть оба сериала - не мое совершенно, не цепляет. Нет глубины. Вы, Равшана как актриса лучше и глубже ( это не комплимент, это правда)», «Обожаю вас, вы просто супер актриса, очень талантливая», «Равшана, Вы прекрасны!», «Вы очень красивая, просто восторг!», «Откуда такая красота сказочная. Я не смогу уже разлюбить вас».