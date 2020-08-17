Еще светлее: Равшана Куркова похвасталась новым цветом волос
39-летняя Равшана Куркова покрасилась для кинопроб.
Актриса Равшана Куркова редко экспериментирует с цветом волос. Из жгучей брюнетки она в свое время превратилась в «шоколадную», а теперь ее волосы стали еще светлее.
«Домовенок Кузя едет с классных кинопроб. P.S. да, у меня теперь такой цвет волос и он мне очень нравится», - похвсталась она.
Поклонники отметили, что новый образ очень подходит актрисе.
Фото и видео: Instagram/@rav_shana
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