Еще светлее: Равшана Куркова похвасталась новым цветом волос

Актриса Равшана Куркова редко экспериментирует с цветом волос. Из жгучей брюнетки она в свое время превратилась в «шоколадную», а теперь ее волосы стали еще светлее.

«Домовенок Кузя едет с классных кинопроб. P.S. да, у меня теперь такой цвет волос и он мне очень нравится», - похвсталась она.