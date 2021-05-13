Ратажковски, Узерли и другие звездные молодые мамы с идеальной фигурой после родов
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/emrata/
Эмили Ратажковски
Модель и актриса Эмили Ратажковски и ее супруг Себастьян Бир-Макклард впервые стали родителями 8 марта 2021 года. Еще будучи беременной Эмили сделала провокационное заявление: они с супругом не собираются озвучивать пол ребенка и тем более навязывать ему гендерную принадлежность.
И все же, когда малыш увидел свет, то получил вполне мужское и даже мужественное имя Сильвестр Аполло.
Эмили за рекордно короткое время вернула себе былую идеальную фигуру, которой хвасталась в Сети до беременности и даже во время ожидания первенца.
Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли уже дважды мама. Ее вторая малышка Лили появилась на свет в январе 2021 года.
Актриса активно ведет личный блог, выкладывая фото и видео. Поклонники не устают делать Мерьем комплименты за красоту. Всего через три месяца после родов актриса блистала на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. О том, что она совсем недавно вновь стала матерью, уже ничего и не напоминало. Стилисты подобрали Узерли платье, идеально подчеркнувшее ее такую же идеальную фигуру.
Наталья Подольская
Певица стала мамой во второй раз осенью 2020-го. Их с Владимиром Пресняковым сын Ваня переполошил родителей, появившись на свет чуть раньше положенного времени. За беременность Наталья набрала чуть больше 13 кг, что является нормой. И теперь, полгода спустя певица вовсю хвастается тонкими ножками и плоским животом на фото из отпуска. Кстати, на берег океана артисты летали с маленьким сыном.
Кети Топурия
Фото: www.instagram.com/keti_one_official/
Кети Топурия, как и Наталья Подольская, до последнего скрывала, что ждет второго ребенка. Она опровергала слухи о беременности до тех пор, пока ее не сфотографировали с уже огромным животом на пляже в Дубае.
Сын Кети и Льва Деньгова родился в январе, и молодая мама вскоре демонстрировала идеальные формы подписчикам.
«Я не переживаю за набранный вес, — говорила солистка «А`Студио». — У меня никогда не было проблем с ним. Я не склонна к полноте. Поэтому после родов все будет в порядке».
Эмма Робертс
Фото: www.instagram.com/emmaroberts/
Племянница Джулии Робертс, дочь ее брата Эрика, Эмма Робертс родила первенца в канун Нового года. Актриса и ее жених Гаррет Хедлунд ждали малыша к Рождеству, но он немного задержался. В соцсети молодая мать нечасто балует поклонников снимками с сыном Родсом, зато фолловеры могут оценить, как прекрасно выглядит молодая мать.
Алекса
Фото: www.instagram.com/aleksa___official/
Выпускница «Фабрики звезд» Алекса познала радость материнства совсем недавно: ее дочь Адриана родилась в апреле, а уже в мае Александра Чвикова (настоящее имя экс-певицы) вернулась к тренировкам с мужем, спортивным тренером Вячеславым Дайчевым. Глядя на снимки в Instagram Алексы, кажется, будто она и не вынашивала ребенка. Ее фигура выглядит подтянутой и стройной, как и до беременности. Но стоит отдать ей должное: Александра любит спорт, занимается им регулярно и усердно. И теперь вместо певческой карьеры она уделяет много времени продвижению фитнес-марафонов мужа.
Каролина Куркова
Фото: www.instagram.com/karolinakurkova/
37-летняя чешская модель, «ангел» Victoria`s Secret в мае 2021-го родила третьего ребенка. Девочку назвали Луна Грейс. Кроме малышки, у Каролины и ее супруга, кинопродюсера Арчи Друри, есть 11-летний сын Тобин и 5-летний сын Ноа. Каролина быстро оправилась после третьих родов и вернулась к работе. И пусть на подиум она пока не выходит, но уже вовсю снимается для рекламы, в том числе для своего блога.
Джессика Харт
Экс-возлюбленная Ставроса Ниархоса (нынешнего мужа Даши Жуковой) Джессика Харт недавно призналась, что у нее с избранником Джеймсом Киркхэмом родился общий первенец. Малыш появился на свет еще в ноябре 2020-го.
«17 ноября — день, в который моя жизнь изменилась навсегда. Познакомьтесь с нашим маленьким ангелом, Бэйби. Спустя 14 дней после предполагаемой даты и 28 часов мучительных родов наша малышка появилась на свет, и с тех пор я не перестаю улыбаться, по словам Джеймса. Я так благодарна за эту маленькую душу. Ребенок — это все, что я себе представляла, и даже больше. Спасибо, что выбрала нас своими родителями, малышка. Обещаю, что мы не подведем», — делилась Харт эмоциями.
Теперь ее Instagram переполнен снимками подрастающей дочери и фото, на которых Джессика хвастается своим постройневшим телом.
Галина Боб
Фото: www.instagram.com/galabob/
Звезда российских сериалов Галина Боб и режиссер ситкома «Деффчонки» Сергей Корягин несколько недель назад дождались появления на свет долгожданной дочери. У пары уже растут двое сыновей, и родители мечтали о девочке.
И через несколько недель после родов, надо признать, Галина выглядит отлично (пусть и не так спортивно, как ее коллеги) и уже радует подписчиков забавными видео.
Фото и видео: Instagram
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