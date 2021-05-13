Ратажковски, Узерли и другие звездные молодые мамы с идеальной фигурой после родов

Модель и актриса Эмили Ратажковски и ее супруг Себастьян Бир-Макклард впервые стали родителями 8 марта 2021 года. Еще будучи беременной Эмили сделала провокационное заявление: они с супругом не собираются озвучивать пол ребенка и тем более навязывать ему гендерную принадлежность.

И все же, когда малыш увидел свет, то получил вполне мужское и даже мужественное имя Сильвестр Аполло.

Эмили за рекордно короткое время вернула себе былую идеальную фигуру, которой хвасталась в Сети до беременности и даже во время ожидания первенца.

Мерьем Узерли

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли уже дважды мама. Ее вторая малышка Лили появилась на свет в январе 2021 года.