Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб родила третьего ребенка

О беременности Галины стало известно в октябре 2020 года. Тогда актриса выбрала необычный способ рассекретить беременность. С мужем она записала шуточное видео под песню группы Fantasy «Ты беременна», которое опубликовала в микроблоге в Instagram. Во время танца Галина продемонстрировала округлившийся животик.

Галина Боб вышла замуж за режиссера «Деффчонок» Сергея Корягина в 2014 году. Их первенец Лев родился в 2015 году, а второй сын Андрей — в 2017-м.