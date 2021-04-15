Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб родила третьего ребенка
Фото: www.instagram.com/galabob/
Звезда сериала «Деффчонки», 36-летняя Галина Боб, а также ее супруг, снявший этот ситком, Сергей Корягин, в третий раз стали родителями. У них после двух сыновей родилась дочь. О радостном событии артистка сообщила в блоге, отметив, что очень счастлива, но устала.
«Чудо случилось 15 апреля, 12.29 , 3290 гр., 51 см, девочка. Спасибо», — написала многодетная мать, не назвав имя новорожденной.
О беременности Галины стало известно в октябре 2020 года. Тогда актриса выбрала необычный способ рассекретить беременность. С мужем она записала шуточное видео под песню группы Fantasy «Ты беременна», которое опубликовала в микроблоге в Instagram. Во время танца Галина продемонстрировала округлившийся животик.
Галина Боб вышла замуж за режиссера «Деффчонок» Сергея Корягина в 2014 году. Их первенец Лев родился в 2015 году, а второй сын Андрей — в 2017-м.
Фото и видео: Instagram Галины Боб
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