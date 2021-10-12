Расследование завершено: накажут ли обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II

«Несмотря на давление прессы и заявления о наличии новых доказательств, полиция Лондона пришла к выводу, что претензии недостаточны для дальнейшего расследования. Герцог всегда решительно настаивал на своей невиновности и продолжает это делать», — прокомментировал близкий ко дворцу источник.

Стоит отметить, что обвинения вызвали серьезный скандал и привели к травле принца Эндрю в СМИ и со стороны общества и спровоцировали его отстранение от публичной жизни. Известно также, что принц Уильям обсуждал с королевой Елизаветой освобождение принца Эндрю от выполнения королевских обязанностей.