Расследование завершено: накажут ли обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II
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Фото: Pool/Keystone Press Agency
Полиция Лондона прекратила расследование дела принца Эндрю, который был обвинен в изнасиловании. По мнению сотрудников правоохранительных органов, никаких оснований для дальнейшего расследования дела нет, поскольку Вирджиния не смогла предоставить никаких доказательств причастности принца к ее домогательствам. Об этом сообщает The Times.
«Несмотря на давление прессы и заявления о наличии новых доказательств, полиция Лондона пришла к выводу, что претензии недостаточны для дальнейшего расследования. Герцог всегда решительно настаивал на своей невиновности и продолжает это делать», — прокомментировал близкий ко дворцу источник.
Стоит отметить, что обвинения вызвали серьезный скандал и привели к травле принца Эндрю в СМИ и со стороны общества и спровоцировали его отстранение от публичной жизни. Известно также, что принц Уильям обсуждал с королевой Елизаветой освобождение принца Эндрю от выполнения королевских обязанностей.