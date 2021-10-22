Распрощалась с прошлым: Матильда Шнурова продала квартиру, где жила с лидером «Ленинграда»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @matilda.shnurova
Матильда Шнурова ранее продала свой ресторан в Петербурге, который находился на Вознесенском проспекте, а теперь очередь дошла и до квартиры, где она жила с супругом — похоже, бывшая жена лидера группы «Ленинград» решила окончательно проститься с прошлым.
Расставаться с родной квартирой ей было непросто — она попрощалась с «любимыми окнами» и видом из них в сториз.
Куда именно переезжает Матильда и решила ли она перебраться в Москву, пока не известно. Девушка опубликовала в своем блоге пост, в котором рассказывает, что предпочитает свободное пространство и с радостью избавляется от лишних вещей.
«Люди делятся на тех, кто обожает накапливать вещи, и тех, кто обожает от них избавляться. Я второго типа. Как я люблю, когда пространство освобождено от всего, что не имеет к настоящему никакого отношения. И какая отличная практика — переезд. Совершаешь невероятный внутренний разговор. Берешь в руки некогда очень значимую для тебя вещь, смотришь на нее и понимаешь, что больше это ничего для тебя не значит. Теперь обновленная, любуюсь невероятным видом из новых окон», — написала она.
Роскошная квартира в доме 14 по Крюкову каналу, который также известен как Дом Веге, как подсчитывает издание KP.ru, может стоить до 50-70 млн рублей.
Сергей и Матильда расстались в 2018 году.
«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал тогда Шнуров в своем блоге и попросил не задавать вопросов. Многие предположили, что поводом для развода стали постоянные измены со стороны музыканта.
Сейчас Шнуров счастлив в отношениях с новой супругой Ольгой Абрамовой.
Фото: Instagram