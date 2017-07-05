«Располневшая» Юлия Липницкая показала поклонникам новые фотографии
В последнее время в Сети появилась масса слухов и домыслов вокруг исчезновения звезды фигурного катания Юлии Липницкой. 19-летняя спортсменка на время пропала со спортивных арен и из социальных сетей из-за травмы. С тех пор пресса успела обсудить не только лишние килограммы, которые набрала девушка, но и сообщить о ее беременности.
Недавно Юля вышла на связь с фанатами и прокомментировала слухи, признав, что поправилась. «Нахуделась уже, хватит», — написала она.
Теперь звезда спорта опубликовала фотографию, на которой заметно, что она вновь возвращается в форму. Более того — Юля сделала новую стрижку и выглядит несколько взрослее, чем все привыкли.
Также в блоге Юли появились фотографии спидометра автомобиля и красивой улицы. «Новенькая машинка! Аккуратнее на дорогах!», «Божечки! Это 94 средняя скорость? Зачем так лихачить?», «Юлька, гонщица,но не лихачь мы за тебя волнуемся», — просят фанаты.
Юля, будь осторожна на дорогах и по-возможности возвращайся в спорт. Мы скучаем!
Фото: instagram.com