19-летняя фигуристка Юлия Липницкая вернулась в социальные сети

В последнее время в Сети появилась масса слухов и домыслов вокруг исчезновения звезды фигурного катания Юлии Липницкой. 19-летняя спортсменка на время пропала со спортивных арен и из социальных сетей из-за травмы. С тех пор пресса успела обсудить не только лишние килограммы, которые набрала девушка, но и сообщить о ее беременности.

Недавно Юля вышла на связь с фанатами и прокомментировала слухи, признав, что поправилась. «Нахуделась уже, хватит», — написала она.

Теперь звезда спорта опубликовала фотографию, на которой заметно, что она вновь возвращается в форму. Более того — Юля сделала новую стрижку и выглядит несколько взрослее, чем все привыкли.