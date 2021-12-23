«Рады все, кроме Арсюши»: семья Рудковской и Плющенко в полном составе украсила обложку глянца

Члены семьи Яны Рудковской — частые герои обложек журналов. Яна и Евгений с детьми по отдельности уже появлялись в глянце, и вот теперь настал долгожданный для них самих и поклонников момент — первая совместная обложка глянца в полном составе.

На снимке, который опубликовала продюсер в своем аккаунте в Instagram, вся семья выглядит вполне счастливой. Ну почти вся. С крайне недовольным видом в камеру смотрит лишь младший сын знаменитостей Арсений. Годовалый малыш не зря в кругу семьи получил прозвище Директор, ведь с таким серьезным и сосредоточенным выражением лица появиться на журнальных полках магазинов может лишь человек, занимающий высокий руководящий пост.