«Рады все, кроме Арсюши»: семья Рудковской и Плющенко в полном составе украсила обложку глянца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Члены семьи Яны Рудковской — частые герои обложек журналов. Яна и Евгений с детьми по отдельности уже появлялись в глянце, и вот теперь настал долгожданный для них самих и поклонников момент — первая совместная обложка глянца в полном составе.
На снимке, который опубликовала продюсер в своем аккаунте в Instagram, вся семья выглядит вполне счастливой. Ну почти вся. С крайне недовольным видом в камеру смотрит лишь младший сын знаменитостей Арсений. Годовалый малыш не зря в кругу семьи получил прозвище Директор, ведь с таким серьезным и сосредоточенным выражением лица появиться на журнальных полках магазинов может лишь человек, занимающий высокий руководящий пост.
К слову, обложка журнала далеко не единственный инфоповод, который заставляет говорить о семье Яны Рудковской. Недавно произошедший конфликт с Татьяной Тарасовой, которая сказала о том, что ее сыну Саше не светит успешное будущее в сфере фигурного катания, перерос в недельную публичную перепалку и до сих пор активно обсуждается в Сети.
Тогда продюсер Димы Билана сказала: «Я всегда встану на защиту своей семьи и своих детей, кто бы ни был моим оппонентом». И вот теперь стало ясно, что не соврала. Яна подала в суд на издание «СтарХит» за то, что в одном из материалов оно заявило о том, что Саша болен синдромом Аспергера. Информация оказалась ложной. На данный момент в отношении главного редактора идет разбирательство.
Фото: Instagram