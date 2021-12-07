Рудковская вновь ответила на резкое высказывание Тарасовой: «Всегда встану за защиту семьи»

Конфликт между знаменитостями начался с того, что Татьяна Тарасова во время одного из интервью резко прошлась по семье Рудковской. Она заявила, что не видит потенциала в сыне Яны и Евгения Плющенко Саше — мальчик, как и его отец, активно занимается фигурным катанием. И также отметила, что сама Рудковская негативно влияет на карьерный рост своего супруга.

Продюсер Димы Билана была оскорблена ее словами и в интервью с порталом «Экспресс-газета» подробно и по всем пунктам прошлась по высказываниям Тарасовой, опровергнув ее слова в адрес сына и супруга.

Следующий шаг был за членом жюри телевизионного шоу «Ледниковый период». «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — заявила она и сказала, что больше не собирается давать комментарии по поводу сказанного ею во время интервью.

Супруга Плющенко решила объяснить, кто же все-таки она такая, предоставив подробный список свои достижений в одном из постов в Instagram. «На вопрос Татьяны Анатольевны журналисту о том, кто я такая, я доношу информацию я — совладелец частной академии "Ангелы Плющенко", продюсер и совладелец всех ледовых шоу Евгения Плющенко,менеджер и партнер в бизнесе Димы Билана,Группы Градусы, Юлианны Карауловой. Больше 15 лет вхожу в 20-ку самых популярных и цитируемых женщин России. Единственный продюсер в России,которая вместе с Димой Биланом выиграла Евровидение,Мама 4 сыновей,в том числе того самого мальчика,который как кость в горле даже у такого уважаемого тренера», — ответила она Тарасовой.

И пояснила, что главной целью данного конфликта она ставит перед собой — защиту своей семьи. Рудковскую крайне оскорбляет, что негативные слова в адрес ее сына могут серьезно повлиять на его психоэмоциональное состояние. «Этот пост я пишу для того,чтобы донести следующее — я всегда встану на защиту своей семьи и своих детей,кто бы ни был мой оппонент!В независимости от его заслуг,статуса и прочих регалий. Даже таким людям нужно думать,что и про кого они говорят,тем более если это касается детских чувств и переживаний», — заявила Яна.