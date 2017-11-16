31-летняя певица Саша Project похвасталась красивым телом.

Погода в Москве оставляет желать лучшего. Страдают не только офисные клерки, но и звезды, которым, казалось бы, не нужно вставать по утрам и ехать на работу. Певица Саша Project решила сегодня порадовать поклонников очень летней фотографией.

«Скучаю по солнцу, позитивным людям! По океану и песку! Свежим море-продуктам», — написала она под снимком, который был сделан во время ее отпуска в Тенерифе.