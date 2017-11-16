Пышная грудь и осиная талия: Саша Project в откровенном бикини скучает по лету
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31-летняя певица Саша Project похвасталась красивым телом.
Погода в Москве оставляет желать лучшего. Страдают не только офисные клерки, но и звезды, которым, казалось бы, не нужно вставать по утрам и ехать на работу. Певица Саша Project решила сегодня порадовать поклонников очень летней фотографией.
«Скучаю по солнцу, позитивным людям! По океану и песку! Свежим море-продуктам», — написала она под снимком, который был сделан во время ее отпуска в Тенерифе.
Несколько лет назад лицо и тело артистки были изуродованы недобросовестными хирургами, но теперь, после ряда пластических операций, 31-летняя певица снова радуется жизни.
Фото: instagram