В конце апреля певица Саша Project сообщила поклонникам, что справедливость восстановлена. После долгих лет судебных разбирательств с клиникой пластической хирургии, звезде удалось отсудить денежную компенсацию за неудачно проведенные операции по изменению формы носа, а также увеличению груди.

Публикация от САША PROJECT (@sasha__project) Апр 20 2017 в 3:48 PDT

«4 года судов и ожиданий! 4 года я хожу с бомбой в груди! Боюсь что обвиснет нос и вывалятся зубы! И не могу это исправить, все эти 4 года! Так как это, единственное доказательство, халатности врача!! Сегодня рассматривалась апелляция в Мос гор суде! О выплате клиникой "БИОС" в мою сторону 2200000₽! И суд решил, оставить сумму неизменной!», - заявляла тогда Саша.

С тех пор певица потихоньку пытается исправить ошибки хирурга. Так, сегодня Project завила, что грудные имплантаты наконец-то удалены, ведь во время суда с клиникой ей нельзя было менять внешность.

«Судебный процесс закончился , исполнительный лист получен. 4 года страданий и жутких болей в груди. 4 года страха за свою жизнь, наконец все это позади, мне сложно было на это решиться, но это была необходимость !! Я очень благодарна человеку, который помог мне в этом. Поддержал меня морально , помог мне преодолеть страхи и избавил меня от этой мины замедленного действия это Хирург! Не могу сдержать своих эмоций и поделиться этой радостной новостью с вами как вы видите по улыбке на моем лице, со мной все хорошо сама до конца не верю, что я сделала это очень жаль что именно на этом, все, не заканчивается надеюсь что со временем .. мне удастся восстановить остальное.», - написала в своем блоге Саша.

Фото: instagram.com