Пышная грудь Анны Седоковой рвется наружу из модного купальника
Третья беременность явно пошла на пользу фигуре Анны Седоковой. По крайней мере той ее части, которая, согласно статистике, одной из первых привлекает внимание мужчин. Сегодня 34-летняя певица продемонстрировала свою фигуру в модном бикини с пайетками, а следом — похвасталась формой груди.
«Да, я тоже считаю, что без шляпы мне лучше», — скромно потупила глазки артистка.
«Аннушка ты супер», «Это не законно быть такой красивой, Анна», «Без белья тебе лучше», «Шикарные глаза», «Классные буфера!!!», «Волшебная девушка», — восхищены подписанные на блог Анны поклонники мужского пола.
Предыдущий снимок, на котором певица показала свою фигуру полностью, тоже заслужил массу восторженных комментариев:
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Стоит отметить, что именно грудь певицы стала причиной недавнего конфуза на ее концерте: находившимся на сцене членам коллектива пришлось спасать положение, одолжив певице свою одежду.
Фото: instagram.com