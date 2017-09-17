34-летняя мать троих детей Анна Седокова похвасталась формами

Третья беременность явно пошла на пользу фигуре Анны Седоковой. По крайней мере той ее части, которая, согласно статистике, одной из первых привлекает внимание мужчин. Сегодня 34-летняя певица продемонстрировала свою фигуру в модном бикини с пайетками, а следом — похвасталась формой груди.

«Да, я тоже считаю, что без шляпы мне лучше», — скромно потупила глазки артистка.