Тесное платье Анны Седоковой не выдержало напора ее пышной груди
1/10
Концертное платье Анны Седоковой сделало ее звездой Интернета
Происшествие на концерте Анны Седоковой, которое обсуждают поклонники и пресса сегодня, сделало ее едва ли не более популярной, чем находящийся в процессе развода Роман Абрамович и решивший уйти в декрет Андрей Малахов вместе взятые. Все дело в том, как певица вышла из положения.
Видео, на котором она, не прекращая петь, подвязывает непослушный наряд галстуком, моментально разлетелось по фанатским группам.
«Ну что, я почти справилась, да? У меня такое впервые!..», — сообщила Анна.
Рекордсменкой по подобным казусам можно назвать поп-принцессу Бритни Спирз. На ней не раз расходились тесные концертные костюмы, она даже теряла волосы прямо на сцене. Но хитом Интернета стал видеоролик, на котором ее коллега Бейонсе, даже глазом не моргнув, высвобождает свои попавшие в вентилятор локоны.
Фото: instagram.com