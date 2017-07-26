Концертное платье Анны Седоковой сделало ее звездой Интернета

Происшествие на концерте Анны Седоковой, которое обсуждают поклонники и пресса сегодня, сделало ее едва ли не более популярной, чем находящийся в процессе развода Роман Абрамович и решивший уйти в декрет Андрей Малахов вместе взятые. Все дело в том, как певица вышла из положения.

Видео, на котором она, не прекращая петь, подвязывает непослушный наряд галстуком, моментально разлетелось по фанатским группам.