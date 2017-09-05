29-летняя plus-size модель Эшли Грэм поделилась интимной фотографией

Про таких, как Эшли Грэм, влюбленнная в свою мигрирующую талию и заботящаяся о правильных нагрузках и ракурсах для аппетитного тыла Алена Водонаева говорила: «Я не хочу есть с ними беляши и быть малоактивной. Еще я не хочу знать, как они пахнут. Как они выглядят в нижнем белье и без него». Подобные комментарии вызывают лишь улыбку у «пышки» Эшли Грэм. При росте 175 сантиметров и параметрах 90х86х121 она чувствует себя отлично, занимается спортом, но не сосредотачивает все мысли вокруг диет и килограммов. Сегодня plus-size модель показала, что можно любить и быть любимой вне зависимости от размера одежды, на зависть хейтерам.

Ни ямочки на бедрах, ни выбивающийся за рамки привычного размер одежды не мешают Эшли быть счастливой и уверенной в себе. И красавцы-мужчины это чувствуют.

Модель вышла замуж за видеооператора Джастина Эрвина в 2010 году. Возлюбленный горячей брюнетки, с которым она, к слову, впервые познакомилась в церкви, ни в чем не ограничивает ее — он гордится тем, что его супруга регулярно оказывается в списках «Top sexiest models». А не так давно Грэм поучаствовала в весьма пикантной фотосессии.

Фото: instagram.com