29-летняя модель счастлива в браке вот уже почти семь лет

Эшли Грэм пригласила в гости редактора журнала Vogue и приняла участие в видеорубрике издания, в которой знаменитости отвечают на 73 вопроса, находясь при этом в домашней расслабленной атмосфере. Эшли, которая не стесняется своих пышных форм, встретила гостя в шелковом халате, напоила его чаем и рассказала немного о своих привычках и отношениях с мужем, режиссером Джастином Эрвином.

Выяснилось, что у супругов есть интимные прозвища. К примеру, Джастин называет Эшли «задницей» или «попкой» — кому как больше нравится. В любой случае, мы поняли, какая часть тела жены ему нравится больше всего. «Думаю, не надо объяснять, да?», — пошутила Грэм.

Фото: globallookpress.com