Вчера дизайнер и икона стиля Виктория Бекхэм отпраздновала свой 43-й день рождения. Все члены ее большой семьи поспешили поздравить женщину с этим удивительным праздником. Так, супруг Виктории Дэвид опубликовал фото времен ее участия в группе Spice Girls и подписал: «С днем рождения, удивительная мама, жена и друг. Мы любим тебя. У тебя прекрасный день».

К поздравлениям присоединились и сыновья Бекхэм — 14-летний Ромео и 12-летний Круз, которые, последовав примеру отца, выложили милые фото с мамой на своих страницах в Instagram.

«Мама, я очень сильно люблю тебя и надеюсь, что у тебя лучший день. Ты самая потрясающая мама и совершенна во всем. Мне нравится, как ты заставляешь меня смеяться каждый день и всегда выглядишь счастливой, что бы ни случилось».

«Дорогая мама, с днем рождения. Ты самая лучшая мама на свете».

Но больше всех поклонников звездной четы растрогала и обворожила пятилетняя Харпер. Девочка специально для мамы спела песню Happy Birthday to You, исполнение которой Виктория опубликовала в своем блоге.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Апр 17 2017 в 9:43 PDT

«Я люблю тебя», — подписала именинница.

Поклонники присоединились к поздравлениям Харпер и восхитились малышкой.

«Так мило», «Она принцесса!», «Она красавица», «С днем рождения, прекрасная женщина», «Ангел», «Я люблю эту маленькую леди, с днем рождения!».

Фото: Instagram