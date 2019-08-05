Пять костюмов, полтора часа живого звука и дуэт с дочерью: Дженнифер Лопес выступила в Москве

4 августа в Москве прошел концерт Дженнифер Лопес, которого поклонники певицы ждали много лет. Погода в этот день подвела: многие пришли на концерт в теплых куртках и даже шапках. Однако вскоре Дженнифер разогрела публику живым пением и горячими танцами в сексуальных костюмах.
В Instagram тысяч зрителей полетели видео с концерта. И все как один сходились во мнении, что Джей Ло в свои 50 выглядит великолепно, и многие хотели бы в таком же возрасте выглядеть так же потрясающе. И даже те, кто не является фанатом Лопес отметили в соцсетях, что она королева.
За полуторачасовой концерт Дженнифер сменила пять костюмов, среди которых были и такие наряды, которые подчеркнули ее шикарные формы. Дженнифер начала выступление с менее известных песен, а самые известные хиты оставила на вторую часть концерта. Исполнила она песни и на испанском языке. Антрактов не было, артистка не уходила на перерывы и весь концерт пела вживую.
Самым трогательным моментом на московском концерте Лопес стал ее дуэт с 11-летней дочерью Эммой.
После завершения шоу It`s my party Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками эмоциями от московского концерта. «Невероятная ночь в Москве! Спасибо всем, кто пришел. Я люблю вас!», - написала поп-дива и разместила видео.
Напомним, 24 июля Дженнифер отметила 50-летний юбилей. Ее возлюбленный – бейсболист и спортивный комментатор Алекс Родригес снял про невесту фильм и подарил ей элитный автомобиль.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram - @anakondrik885, @elenapegas, @katrinemilaya, @lisa_mataeva
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