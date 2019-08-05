Пять костюмов, полтора часа живого звука и дуэт с дочерью: Дженнифер Лопес выступила в Москве

За полуторачасовой концерт Дженнифер сменила пять костюмов, среди которых были и такие наряды, которые подчеркнули ее шикарные формы. Дженнифер начала выступление с менее известных песен, а самые известные хиты оставила на вторую часть концерта. Исполнила она песни и на испанском языке. Антрактов не было, артистка не уходила на перерывы и весь концерт пела вживую.

Самым трогательным моментом на московском концерте Лопес стал ее дуэт с 11-летней дочерью Эммой.